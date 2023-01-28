صفقة سوبر .. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض دخل في مفاوضات جادة، لحسم صفقة قوية خلال سوق الانتقالات الشوية الجارية، وستكون مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.



وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "صباحكم زي الفل مع صفقة سوبر للزمالك و الاعلان عنها يوم الاثنين ان شاء الله"



ويستعد الزمالك لمواجهه فريق فيوتشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

أسامة نبيه يتولى تدريب الزمالك



وتولي أسامه نبيه تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي تم إقالته عقب الهزيمة من غزل المحلة.