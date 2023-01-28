دراويش مصر تعود.. نجم الزمالك السابق يحتفي بفوز الإسماعيلي على الداخلية

علق أحمد دويدار نجم الزمالك والمنتخب السابق علي فوز الإسماعيلي على الداخلية في إطار منافسات الدوري المصري



وكتب أحمد دويدار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" دراويش مصر تعود للانتصار بقيادة العالمي ميدو برافو جمهور الإسماعيلي برافو ميدو ربنا نصرك الحمد لله مبتاخدش ولا مليم وصامد ضد الظروف الصعبة داخل الاسماعيلي وشابوه للاعبين الرجالة استمروا"



حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، فوزا مستحقا على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت أمس على ملعب استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.