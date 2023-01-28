رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يبشر العاملين بأخبار اليوم: الفترة المقبلة تحمل أخبارا سارة

وجه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم مؤتمرها الاقتصادي في دورته التاسعة، والذي يقام برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.. وقال: هذا الحدث بات منصة سنوية مهمة تجمع الصناع والمستثمرين والخبراء من مختلف المجالات والقطاعات مع الوزراء والمسئولين في مكان واحد؛ يناقشون التحديات ويطرحون الأفكار والحلول وصولا إلى التوصيات ؛ يعملون معا بتعاون وتنسيق كاملين لهدف واحد هو خدمة الوطن ودفع إقتصاده إلى الأمام..



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع بحضور د. محمد معيط وزير المالية نائبا عن رئيس الوزراء، ومشاركة وزراء الأوقاف والزراعة والتموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والهجرة.

وتابع رئيس الهيئة: تحت شعار "الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق"، يأتي مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع، ليؤكد أن الصناعة والاستثمار أساس التنمية الحقيقية، لزيادة الدخل وترشيد الواردات ودعم تنافسية المنتج المحلي وتشجيع التوسعات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ومواجهة البطالة..



وأكد الشوربجي ان الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي؛ استطاعت تحقيق طفرة ونقلة نوعية غير مسبوقة في ملف البنية الأساسية والتحتية باستثمارات بمئات المليارات، سواء في الكهرباء والبترول والغاز أومنظومة النقل وشبكة الطرق والكباري والمحاور والسكك الحديدية والمدن الجديدة والمناطق والمدن الصناعية، هذه المشروعات الضخمة التى تخدم الحركة الصناعية والاستثمارية بشكل مباشر وغير مباشر وتفتح الباب أمام مجتمع الأعمال بكل فئاته وتخصصاته ومنتجاته للانطلاق في أعمالهم والتوسع في مشروعاتهم..



وأضاف رئيس الهيئة: اليوم ورغم التحديات الاقتصادية التى ضربت العالم أجمع بأزمات متعاقبة أثرت تأثيرا سلبيا على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء؛ تبقى مصر بشعبها وقيادتها ومؤسساتها العريقة دولة قوية واحة للأمن والأمان والاستقرار، تتعامل بحكمة وروية واقتدار مع تداعيات الأزمات العالمية وامتصاص صدماتها وتدعم باستمرار منظومة الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للعبور بأمان من هذه المرحلة الصعبة العابرة للحدود..



وبكل ما إتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإجراءات خلال الفترة الماضية أرى مستقبلا أفضل إن شاء الله بالعمل والانتاج ومضاعفة الجهود كل في موقعه.





وقال رئيس الهيئة: نشهد اليوم فعالية جديدة ضمن سلسلة من الفعاليات التى تحرص على إقامتها المؤسسات الصحفية القومية، والتى تؤكد الدور الوطني المهم والرائد لهذه المؤسسات العريقة علي مدار تاريخها في دعم جهود الدولة المصرية بمختلف المجالات والقطاعات..



واوضح أن مؤسسة أخبار اليوم قطعت شوطا مهما في عدد من الملفات، بدعم ومساندة مباشرة من الهيئة الوطنية للصحافة، وفي مقدمتها استغلال الأصول، بدأت باستعادة أرض المؤسسة بمدينة 6 أكتوبر والموافقة على إقامة "جامعة أخبار اليوم"، فضلا عن استرداد قطعة أرض للمؤسسة بالأسكندرية من هيئة الإصلاح الزراعي بعد اجتماعات ولقاءات وجهود شاقة، إضافة إلى مشروعات أخرى جاري العمل عليها والفترة المقبلة تحمل أخبارا سارة في عدد من الملفات وسيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله.. ولكن الأهم خلال الوقت الراهن أن يؤدي كل فرد في المؤسسة دوره وعمله باتقان وتفان وإخلاص، فالتحديات كبيرة ورفاهية الوقت ليست متاحة الآن.. بالعمل والعمل فقط تتحسن الأوضاع وليس بالكلام..



وأختتم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كلمته قائلا: اليوم نجدد التأكيد أن الهيئة الوطنية للصحافة ستظل داعما قويا للمؤسسات الصحفية القومية في أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية، وسندا قويا لها في مواجهة التحديات وتعظيم استثماراتها واستغلال أصولها وتنمية مواردها بما ينعكس إيجابا على تحسين أوضاعها.

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