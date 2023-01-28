سيحو دمه.. سائق ونجله يعتديان على طالب بسبب خلافات الجيرة ببدر

تعدى سائق ونجله على طالب بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بمدينة بدر ، تم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها مواطن مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالرأس إثر إدعاء مشاجرة.

وفور اخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعه الإنتقال والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وسائق وبصحبته نجله مقيمان بدائرة القسم بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته ولاذا بالفرار ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار .

وإعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.