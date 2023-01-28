عاجل
بابا الفاتيكان يوضح تصريحاته الأخيرة عن المثلية الجنسية والخطيئة تشويه سمعة القادة الأوكران.. خطة من الاستخبارات الروسية وزير التعليم العالي يفتتح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض صورا نادرة من 140 عاما لمكة والمدينة فتاوى تشغل الأذهان .. أشعر بكرب بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبي؟.. هل طاعة الزوج مقدمة على الأم؟.. حكم قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة.. ما ثواب ذكر الله بدون تركيز ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تدريب مهني مجاني على الطاقة الشمسية لأبناء أسوان.. والتقديم غدا

صدى البلد

أعلن  الإدارة المركزية للتدريب المهني  بوزارة القوى العاملة ،عن بدء التقديم علي دورتي تدريب الطاقة الشمسية في محافظة  أسوان بمركزي تدريب المحمودية وكلبشة ، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من  غداً  الاحد  الموافق 29 يناير 2023، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل .

وأوضح ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، أن ذلك يأتي أيضا في إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة بأسوان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف تدريب الشباب من الجنسين والشباب من  ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل خاصة على "الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى ان  مدة الدورة 26 يوما تدريبىا ،بمركز التدريب المهني (المحمودية - كلبشة).

وأضاف أنه في ختام الدورة التدريبية سوف يتم منح  المتدرببين  شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي،بالاضافة إلى بدل انتقال نقدي يومي قدره (٤٠ جنيهاً) لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ، وايضا تأمين ضد إصابة العمل ، و زي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب..

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه من شروط التقديم : الحصول على مؤهل عالي أو متوسط،و حُسن المظهر ،  واجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 35 سنة ،  على أن يكون التقديم اونلاين على موقع الوزارة https://trmom.manpower.gov.eg/،او التقديم بمقر ديوان مديرية القوي العاملة بمحافظة أٍوان : كورنيش النيل - مجمع المصالح الحكومية رقم 1 – أسوان من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 2 ظهراً ، وسوف يتم تحديد  وعقد مقابلات الاختيار بمقر ديوان مديرية القوي العاملة  بأسوان .

القوى العاملة الطاقة الشمسية أسوان وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي: إعلان خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

علاء عبد العال مديراً فنياً للداخلية ورحيل رضا شحاتة.. شاهد

لنقص العمالة.. اليابان تطرح روبوتات عنكبوتية لفحص الصرف الصحي|شاهد

وزير الأوقاف يكرم المتميزين من الأئمة والطلاب الوافدين في حفظ القرآن الكريم .. صور

الصدفة عبر يوتيوب تجمع أما إندونيسية وابنها بعد 25 عامًا.. حكاية مؤسفة

شراكة تاريخية.. المغرب يفتتح سفارة في بغداد

عاصرت السلطان العثماني و40 رئيسا أمريكيا.. وفاة أكبر معمرة في سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

تدخن سرا.. تصرف صادم من أصالة فى كواليس برنامج سعودى أيدول.. شاهد

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

فيديو

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

تعرض للضرب بمطرقة.. لحظة الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة

حاسه التنعيم الشتوى.. نجمة مسرح مصر تسخر من ياسمين عز.. فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ