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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام .. مفاجأة لجماهير الأهلى والزمالك

كهرباء لاعب الأهلي
كهرباء لاعب الأهلي

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام .. تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة، بشأن  حقيقة مشاركة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مع الفريق، بـ كأس العالم لـ الأندية، بعد لعب كهربا، مع الأهلى فى الكأس والفوز على سموحة، وفى الدوري و الفوز على الزمالك.

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البراءة تقترب لـ محمود كهرباء.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام ..وينتظر الجميع قرار من الفيفا يوم 2 من شهر فبراير المقبل، بخصوص كهربا، وهل سيحق له المشاركة فى كأس العالم أم لا، وفى هذا التقرير نكشف التفاصيل الكاملة:

 

 

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام ..وقد كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن الكثير يري أن محمود كهربا لاعب الأهلي، هو اللاعب السحري، الذى تفتقده الكرة المصري، وذلك بعد المباريات المميزة التى قدمها بعد العودة من الإيقاف، ومشكلته مع فريق نادي الزمالك.

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام ..وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كهربا فى حالة الاستمرار بهذا المستوي، فالغرامة التى موقعه عليه، تكون قليلة مقارنة بالمهارة التى يمتلكها.

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام ..ولفت إلى أن مشاركة الأهلى فى كأس العالم لـ الأندية، تنعيش الأهلى بـ أموال كثيرة، معلقًا :" صباح الفل بكأس العالم لـ الأندية بتحصد فلوس، وكل ما تكسب تجيب أكثر".

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام ..وأشار إلى أن كهربا فى حالة اللعب بهذا المستوي فى كأس العالم، سيحقق أموال كثيرة، معلقًا :" لو تم طرح تيشيرت كهربا يجيب فلوس".

كهربا مهدد بعقوبة جديدة

 

ولفت إلى أن الأهلى ليس طرف فى المشكلة، ولكن من الممكن أن يتم توفير حقوق كهربا المادية، ويمكنه تسديد الغرامة الموقعة عليه.

وكشف أن يوم 2 من الشهر المقبل، سيكون هناك جلية جديدة، وسيكون هناك قرار جديد يخص كهربا، وأوضح أن كهربا مهدد بعقوبة جديدة.

 

 

وأكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن لجنة الانضباط، لم قدمت استقالتها مثل ما فعل مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق باتحاد الكرة، و أن أزمة لجنة الانضباط، كانت بعد مشاركة كهرباء، في الدوري و من قبلها فى الكأس، وتقديم شكوي من نادي الزمالك.

ولفت إلى أن فيديو كهربا، والهتافات مع الجماهير خلال مباراة القمة، نتج عنها شكوي رسمية من إدارة الزمالك ضد اللاعب.

وأشار إلى أن كهربا كان سبب رئيسي فى فوز الأهلى على الزمالك بالقمة، والجميع شاهد الرجوع القوي لـ كهربا.

 

وأوضح أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ينتظر قرارا جديدا يوم 2 فبراير بشأن المشاركة فى كأس العالم لـ الأندية ضمن صفوف الأهلي، أن كهربا سيشارك مع النادي الأهلي بكأس العالم، ولن يكون هناك مشكلة جديدة عن المشاركة.

كهربا ضمن الأسماء المبدئية


 

ولفت إلى أن اسم كهربا ضمن الأسماء المبدئية التى تم أرسالها من النادي الأهلي لـ مسابقة كاس العالم لـ الأندية التى ستكون فى المغرب.


وأشار إلى أن محمود كهربا ليس هو سبب الأزمة فى الوقت الحالي، ولكن تميزه و تألقه مع الأهلي بعد العودة، هي سبب المشكلة.


وأوضح أن الجميع لم يتوقع أن يعود كهربا، بهذا التفوق و التميز العالي، ويحقق أهداف فى مباراتين، وأحرز هدف فى نادي الزمالك.
 

الأهلى عدلي القيعي كأس العالم شركة الكرة بالنادي الأهلي لجنة الانضباط مارك كلاتنبرج فيديو كهرباء

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