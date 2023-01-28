كفرالشيخ.. إقبال كبير على القافلة الطبية لحياة كريمة بقرية منية جناح بدسوق

شهدت قرية منية جناح التابعة لقرية محلة دياى بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا على القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.



وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، القافلة الطبية التي شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي القرية خلال فعالياتها على مدار اليوم الأول وقد شملت القافلة 12 تخصصاً، هي عيادات (الرمد، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان)، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، وتستمر القافلة على مدار يومي السبت والأحد.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة والكشف والعلاج مجاناً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي أغا نظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الإدارة الصحية الدكتور محمد فوزي أغا، ورئيس قرية محلة دياى عيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.

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