عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفرالشيخ.. إقبال كبير على القافلة الطبية لحياة كريمة بقرية منية جناح بدسوق

قافلة طبية
قافلة طبية

شهدت قرية منية جناح التابعة لقرية محلة دياى بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا على القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.
 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلاً رمضان ويوجه بالالتزام بالأسعار المخفضة

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، القافلة الطبية التي شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي القرية خلال فعالياتها على مدار اليوم الأول وقد شملت القافلة 12 تخصصاً، هي عيادات (الرمد، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان)، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، وتستمر القافلة على مدار يومي السبت والأحد.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة والكشف والعلاج مجاناً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي أغا نظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الإدارة الصحية الدكتور محمد فوزي أغا، ورئيس قرية محلة دياى عيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.

IMG-20230128-WA0063
IMG-20230128-WA0063
IMG-20230128-WA0064
IMG-20230128-WA0064
IMG-20230128-WA0061
IMG-20230128-WA0061
وزارة الصحة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الشهادة الإعدادية الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين حياة كريمة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تعليم كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلاً رمضان ويوجه بالالتزام بالأسعار المخفضة

قافلة طبية لغير القادرين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

48 مركباً لـ صيادي الشخلوبة ضمن مبادرة بر أمان في كفر الشيخ

احتفالاً بعيد الشرطة.. افتتاح معرض «حماة الوطن» وورشة لذوي الهمم بكفر الشيخ

إطلاق اسم الشهيد الرائد أحمد ياسر على وحدة مباحث مركز كفر الشيخ

خصم 50% لذوي الهمم.. تخفيض أسعار البرامج التدريبية بمركز استدامة بكفر الشيخ

سبق اتهامه في 5 قضايا.. ضبط منجد بحوزته هيروين في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

بالمايوه على البحر.. مسؤولة أوكرانية تقضي عطلتها في دولة عربية.. شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

بعد تصعيد فلسطين وإسرائيل.. تحرك أمريكي إلى الشرق الأوسط ولقاء مع السيسي

الزيارة الأولى من نوعها.. السيسي يصل أرمينيا ويلتقي رئيسي الوزراء والجمهورية| غدا

في جولة مفاجئة.. وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بالغربية ويشدد على الانضباط

كهربا مهدد بعقوبة جديدة خلال أيام .. مفاجأة لجماهير الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة مبهرة.. شاهد

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ