أخبار الفن| أول ظهور لابنة حلمي بكر.. وسعر بدلة يسرا اللوزى.. ووفاة والدة فارس إبراهيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

نشرت الفنانة هند عاكف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء زيارتها للموسيقار حلمى بكر فى مستشفى الشبراويشى.

وعلقت هند عاكف: "حمد الله علي سلامتك يا استاذ حلمي.. سعدت امس بزيارتي ولقاءي بالموسيقار العظيم استاذنا الكبير الاستاذ حلمي بكر واطمنت عليه وهو الحمد لله الان بصحة جيدة ويستجيب للعلاج وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه.

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

كشفت الفنانة نجلاء بدر، أن فستانها الذى تصدرت من خلاله التريند بعد ارتدائه فى مهرجان الجونة ، أصبح علامة مسجلة، لافتة إلى أن هذا الفستان يباع في محلات بمنطقة وسط البلد .

وقالت نجلاء بدر ، فى لقاء تليفزيونى : “اننى راضية ومقتنعة تماما بارتداء الفستان، والذى واجه انتقادات واسعة وقتها لكن الآن أجده يباع فى وسط البلد، ومطلوب بشكل كبير وأصبح اسمه فستان نجلاء بدر وهذا أمر يسعدنى”.

خطيبة حسن شاكوش قبل الانتهاء من مكياج الخطوبة.. صور

ظهرت خطيبة المطرب حسن شاكوش -عبر تطبيق انستجرام- في صور لها نشرها الماكيير الذي وضع لها مساحيق التجميل قبل حفل الخطوبة ليلة أمس الجمعة 27 يناير.

وظهرت «ريم» خطيبة حسن شاكوش، في الصور قبل انتهاء وضع المكياج لها، حيث قام الماكيير بوضع مساحيق التجميل، استعدادًا لحفل الخطوبة.

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

خطفت الفنانة يسرا اللوزى الأنظار إليها فور ظهورها فى برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى للحديث عن فيلمها الجديد “جروب الماميز”.

وظهرت يسرا اللوزى فى البرنامج مرتدية بدلة أنيقة، وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن تكلفتها، وبالبحث تبين أن الجاكيت الذى ظهرت به تبلغ قيمته 13 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر البنطلون 9 آلاف جنيه، أى أنها ترتدى بدلة بقيمة 22 ألف جنيه.

شهر يناير مليء بالأحزان والأوجاع.. وفيات هزت الوسط الفني .. ابن جورج وسوف ورحيل ناصر الجيل الأبرز

يبدو ان شهر يناير هذا العام ملئ بالأوجاع وأحزان عدد من النجوم سواء الذين فقدوا ذويهم او خسر الوسط الفنى نفسه أحد نجومه الكبار ولعل اخر هذه الأحزان رحيل والدة الفنان السورى فراس إبراهيم.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز الأحزان والألآم التى تعرض لها الوسط الفنى فى شهر يناير حتى الآن.

حاسه التنعيم الشتوى.. نجمة مسرح مصر تسخر من ياسمين عز.. فيديو

نشرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تسخر فيه من الإعلامية ياسمين عز بعد حديثها عن الصوت الشتوى.

وقالت ويزو : “من زمان وعندى حاسه التنعيم الشتوى الحمد لله”.

أندريا ريسبورو تخرق قواعد ترشيحات الأوسكار والأكاديمية تقرر مراجعتها

كشفت أكاديمية العلوم والفنون عن قرار بمراجعة ترشيحات الأوسكار ومناقشة القرار فى الاجتماع الذى من المقرر عقده فى 31 يناير الحالى.

وأوضحت أكاديمية العلوم والفنون أن النجمة الإنجليزية أندريا ريسبورو المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «To Leslie» تسببت فى أزمة نتيجة أنها استعانت ببعض من أصدقائها المرقبين للتصويت لها وهو الامر الذى يمثل خرقا لقواعد واسس التصويت لترشحيات الاوسكار.

وفاة والدة الفنان فراس إبراهيم

نشر الفنان فراس إبراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته منذ قليل ولم يعلن علن عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

وقال فراس إبراهيم : أمّي في ذمة الله .. الحمد لله على كل شيء".