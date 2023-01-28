شهر يناير مليء بالأحزان والأوجاع.. وفيات هزت الوسط الفني .. ابن جورج وسوف ورحيل ناصر الجيل الأبرز

يبدو ان شهر يناير هذا العام ملئ بالأوجاع وأحزان عدد من النجوم سواء الذين فقدوا ذويهم او خسر الوسط الفنى نفسه أحد نجومه الكبار ولعل اخر هذه الأحزان رحيل والدة الفنان السورى فراس إبراهيم.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز الأحزان والألآم التى تعرض لها الوسط الفنى فى شهر يناير حتى الآن.

فراس إبراهيم

نشر الفنان فراس إبراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته منذ قليل ولم يعلن علن عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

وقال فراس إبراهيم : أمّي في ذمة الله .. الحمد لله على كل شيء".

ويعد الفنان فراس إبراهيم من مواليد مدينة جدة ودرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بدمشق.. وانضم لنقابة الممثلين السوريين عام 1985.

ابن جورج وسوف

كما كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف «وديع» بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ مؤخرًا، ومكوثه بالعناية المركزة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان وموع تلقي العزاء حتى الآن.

وكان الابن الأكبر لـ جورج وسوف «وديع» أصيب بنزيف داخلي مؤخرًا، بعدما أجرى عملية جراحية لتصغير المعدة، ونقل على إثرها للعناية المركزة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت جريدة وموقع النهار اللبنانية، تفاصيل معاناة ابن جورج وسوف، قبل ساعات من وفاته، حيث تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة بشكل عاجل، بعد إصابته بنزيف داخلي، وتطلب نقل دم له.

فرح الفاسي

وأعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وفاة والدتها قبل ساعات، ولم تكشف عن تفاصيل الوفاة وتشييع الجثمان.

وكتبت فرح الفاسي، في منشورها عبر “فيسبوك”: «يا ربي يا ربي صبرني يا ربي شوية من وراها شوية الحمد لله الحمد لله إنا لله و إنا إليه راجعون إنا لله وانا إليه راجعون.. الله يغفر لها ويرحمها ويرزقها جنة الفردوس الأعلى.. يا أجمل وأطيب أم فدنيا».

وحرص عدد من نجوم الفن في المغرب، على تعزية فرح الفاسي، في التعليقات على منشورها، فكتبت الفنانة أسماء لمنور: «الله يصبر قلبك.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ريم البارودي

بينما طلبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل المستشفي عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وكتبت في التعليق قائلة: «بابا في حالة حاجة وبحاجة للدعاء».

طارق لطفى

اما الفنان طارق لطفى طارق لطفي أعلن وفاة والدته في 5 يناير الجاري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال منشور كتب فيه: «انتقلت إلي رحمه الله أمي الغالية أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة ».

حنان ماضي

وفي 4 يناير الجاري، أعلنت الفنانة حنان ماضى عن وفاة شقيقتها بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

وكتبت حنان على صفحتها الشخصية قائلة: اختى هناء قابلت ربنا الكريم اتعذبت بمرضها وربنا يلطف بيها عنده يارب عليين مع الشهداء باذن الله تعالى.

والد مى فاروق

أما المطربة مى فاروق أعلنت عن رحيل والدها فى 25 يناير الحالى عبر حسابها على موقع فيسبوك، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكانت مي فاروق قد أعلنت منذ أيام مرض والدها، وكتبت عبر فيسبوك معلقة على صورته:" جمهوري العزيز .. والدي الغالي كل ما لي في الدنيا في حالة صحية حرجة ؛ ففضلًا وليس أمرًا برجاء الدعاء له بأن يمن عليه الله بشفاء لا يغادر سقمًا .. فليس لنا سواك يا أرحم الراحمين".

والد زوجة محمود الليثي

كما أعلن الفنان الشاب محمود الليثي وفاة والد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود الليثي: "البقاء لله وحده أرجو الدعاء بالرحمة لأبويا وحبيبي والد زوجتي الحاج رضا أحمد.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

خالد كمال

وأعلن الفنان خالد كمال، عن وفاة خالته من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وكتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفت إلى رحمة الله تعالى خالتي الحبيبة هناء محب الدين سعداوي.

أحمد هارون

بينما فى 18 يناير الحالى، أعلن الفنان أحمد هارون وفاة والدته، عبر حسابه على موقع فيسبوك، وأعلن موقع تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية.

طارق صبرى

كما طالب طارق صبرى جمهوره ان يدعو الى خاله بالرحمة والمغفرة فور وفاتها وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب طارق صبرى :" إنا لله و إنا اليه راجعون… توفي الي رحمة الله تعالي خالي الدكتور محمود شريف اللهم ارحمه و اغفرله و اجعل قبره روضة من رياض الجنة نسألكم الدعاء له بالرحمة و المغفرة و التثبيت عند السؤال".

شقيق حاتم العراقى

بينما يعيش المطرب حاتم العراقى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل شقيقه والذى جاء بعد أيام قليلة من رحيل والدهما وكانت قد حرصت حسابات قناة روتانا موسيقى على دعم مغني شهير بعد وفاة والده، ونشرت له نعي خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع مصابه.

المخرج سميح منسى

بينما رحل من الوسط الفنى فى هذا الشهر حيث أعلن الفنان شريف إدريس وفاة المخرج الكبير سميح منسى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ63 عام.

وفور إعلان وفاة المخرج سميح منسي قام عدد كبير من أصدقاء المخرج الراحل بنعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث كتب أسامة عبد الفتاح : وداعا الصديق العزيز المخرج سميح منسي.

فيما كتب شريف إدريس على صفحته وداعا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسي إنا لله وإنا إليه راجعون.

رانيا شعلان

بينما توفيت المطربة رانيا شعلان وذلك بعد صراع مع مرض السرطان وذلك داخل إحدى المستشفيات فى مدينة 6 أكتوبر.

واعلن الفنان حمزة العلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة الفنانة رانيا شعلان.

وقال حمزة العلى : "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".

ناصر الجيل

أما الشاعر الغنائى ناصر الجيل جاء رحيل ليهز الوسط الفنى حيث أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية فى 16 يناير الحالى.

وجاء المنشور كالتالي: "ان لله و ان اليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازه بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهداية متفرع من المريوطية فيصل و شارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم".