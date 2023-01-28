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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب: إمداد شبكات الإنترنت بمحافظة البحر الأحمر

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة  إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، بشأن عدم إمداد شبكات الإنترنت في مناطق الغردقة ، القصير، مرسى علم ، سفاجا ، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وفي هذا الشأن أفادت اللجنة خلال المناقشة بأنه تم توصيل كلا من:

 القصير مناطق متفرعة بعدد 15 منطقة  

مرسى علم القصير مناطق متفرعة بعدد 69 منطقة 

حلايب وأبو رماد وشلاتين مناطق متفرعة بعدد 17 منطقة.

وأشارت اللجنة إلى وجود مناطق يلزم سداد مقايسة توصيل الخدمة لها من قبل المحافظة والإسكان بالبحر الأحمر مناطق تتبع الإسكان الاجتماعي ويلزم سداد مقايسة ( رسم أولوية ) حيث أنه يتم سداد المرافق الأخرى ( غاز، كهرباء ) عن طريق المحافظة ومديرية الإسكان.

ونوهت أنه تم توصيل كلا من ( مدينة الغردقة منطقة الدهار في مشروع 2520 وحدة بالأحياء بعدد 385 ، مشروع 17 عمارة نهاية شارع المصالح و عدد ٥ عمارات شارع باتا)، بالإضافة إلى مدينة رأس غارب حيث تم توصيل ( موقع 1 و 2 خلف وحدة الأمل ، موقع 4-5-6 خلف عمارات أبو النصر الجديدة بعدد 65 ، موقع 7 بجوار قسم الشرطة الجديدة بعدد 83)، ومدينه القصير و مرسى علم  ( الأسكان الاجتماعي  304 وحدة بعدد 101، الحي الحضري بعدد 34 ، إسكان الشباب بعدد 13).

واكدت اللجنة انه يتم استكمال باقي المناطق على مستوى محافظة البحر الأحمر للوصول إلى مستوى يحقق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات المتميزة.

وتقدمت مقدمة الطلب النائبة إيلاريا سمير حارص بكامل الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ، وكافة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسهم النائب أحمد بدوي رئيس الجنة على التعاون المثمر البناء. 
 

 

التنمية المستدامة مجلس النواب مدينة الغردقة وزير الاتصالات الإسكان الاجتماعي إيلاريا سمير حارص

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