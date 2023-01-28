عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان «قنيدة» ضحية حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزله في المحلة..صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عصر اليوم مراسم تشييع جثمان ضحية حادث انفجار الغاز في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد ابوالعباس حتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.


كما شارك في تشييع جثمان العجوز الفقيد جيرانه وابنائه وأقاربه في مشهد مأساوي حتي دفنه بالمقابر الجديده .
و لقي مصرعه متأثرا بجروح بنسبة أكثر من 60 ٪ بمستشفي زفتي العام بمحافظة الغربية عقب إصابته في حادث انفجار منزله بمنطقة سوق الحدادين  أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بعد فترة علاجية استغرقت 6 ايام داخل قسم الحروق بمستشفي زفتي العام.

مصادرة 44 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة في الغربية

وكانت منطقة سوق الحدادين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية  إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بحروق بنسبه 50٪ في حادث انهيار منزل سكني قديم مكون من 4 طوابق بسبب انفجار أسطوانة غاز  وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران الحريق وتخصيص سيارة إسعاف لنقل المصاب إلي مستشفي زفتي للحروق .

كانت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار غاز داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم.

كما  انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتبين إنهيار  طابقين من عقار قديم مكون من 4 طوابق بسبب انفجار اسطوانة غاز وإصابة أحد الأشخاص بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة في الجسم.

تموين الغربية: تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

ومن جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رئيس حي اول المحلة بضرورة الإنتقال إلى محل البلاغ للوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الحادث، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار ومعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار وبيان مدي تأثرها ،وإعداد تقرير فني عن المنزل المنهار.

كما وجه محافظ الغربية ضرورة إخلاء السكان من المنزل المنهار وتوفير 3 شقق سكنية ، لنقل الأسر المتضررة، وتشكيل لجنة فنية من المنشآت الآيلة للسقوط، بالاشتراك مع الإدارة الهندسية، بحي أول المحلة الكبرى، بشأن تلك العقار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

IMG20230128160220_01
IMG20230128160220_01
IMG20230128160221_01
IMG20230128160221_01
IMG20230128160219_03
IMG20230128160219_03
IMG20230128160219_01
IMG20230128160219_01
IMG20230128160206
IMG20230128160206
انفجار انهيار منزل صلاة الجنازة محافظة الغربية مصرع الحماية المدنية الدكتور طارق رحمي مستشفى زفتي العام مدينة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

موضوعات متعلقة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

ترشيحاتنا

وزير الصحة يكشف جهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الأبيض يتفاوض والأحمر يتعاقد.. الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة.. تفاصيل

شروط تشغيل المحل العام حال التنازل عن ملكيته أو وفاة صاحبه .. تفاصيل

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

إلحق اشتري.. أسعار جرام الذهب تبدأ من 1000 جنيه

بسبب واتساب.. «مورجان ستانلي» يفرض غرامات على موظفيه تصل إلى مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ