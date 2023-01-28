تشييع جثمان «قنيدة» ضحية حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزله في المحلة..صور

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عصر اليوم مراسم تشييع جثمان ضحية حادث انفجار الغاز في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد ابوالعباس حتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.



كما شارك في تشييع جثمان العجوز الفقيد جيرانه وابنائه وأقاربه في مشهد مأساوي حتي دفنه بالمقابر الجديده .

و لقي مصرعه متأثرا بجروح بنسبة أكثر من 60 ٪ بمستشفي زفتي العام بمحافظة الغربية عقب إصابته في حادث انفجار منزله بمنطقة سوق الحدادين أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بعد فترة علاجية استغرقت 6 ايام داخل قسم الحروق بمستشفي زفتي العام.

وكانت منطقة سوق الحدادين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بحروق بنسبه 50٪ في حادث انهيار منزل سكني قديم مكون من 4 طوابق بسبب انفجار أسطوانة غاز وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران الحريق وتخصيص سيارة إسعاف لنقل المصاب إلي مستشفي زفتي للحروق .

كانت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار غاز داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتبين إنهيار طابقين من عقار قديم مكون من 4 طوابق بسبب انفجار اسطوانة غاز وإصابة أحد الأشخاص بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة في الجسم.

ومن جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رئيس حي اول المحلة بضرورة الإنتقال إلى محل البلاغ للوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الحادث، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار ومعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار وبيان مدي تأثرها ،وإعداد تقرير فني عن المنزل المنهار.

كما وجه محافظ الغربية ضرورة إخلاء السكان من المنزل المنهار وتوفير 3 شقق سكنية ، لنقل الأسر المتضررة، وتشكيل لجنة فنية من المنشآت الآيلة للسقوط، بالاشتراك مع الإدارة الهندسية، بحي أول المحلة الكبرى، بشأن تلك العقار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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