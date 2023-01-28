عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: 4 نساء فى حياة المؤمن يدخلونه الجنة .. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من سوء معاملة النساء، لافتا إلى أن المؤمن فى أربعة نساء إذا أحسن إليهن يدخل الجنة. 

رمضان عبد المعز: الطاعة المطلقة لرسول الله طريق الجنة

النشرة الدينية.. رمضان عبد المعز: كثرة السجود تجعل العبد رفيق النبي في الجنة.. ننشر أسماء الناجحين في مسابقة أئمة الأوقاف


وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المؤمن فى حياته أربعة نساء، الأولى أمه وهى من وصايا الله وسيدنا النبى محمد، أمك ثم أمك ثم أمك، وأما الثانية فهى الزوجة، والتى وصى أيضا بها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، رفقا بالقوارير،  وأما الثالثة فهى أختك، لو عندك أختك وأحسنت لها ستدخل الجنة بإحسانك وحسن معاملاتها".

استكمل عبدالمعز، حديثه عن حسن معاملة النساء وخاصة البنات، قائلا: "السيدة الرابعة فى حياة المؤمن هى بنته، هى الحنينة عليه على اللى بتعوله، وهى اللى هيدخل الجنة لو أحسن إليها، شوف فى ناس تخلف بنت تهملها وتقول دى بنت زى أيام الجاهلية، ويهتموا بالولد، طيب الولد اول لما يكبر  بيهتم بعمله وأسرته، لكن البنت بتكون مهتمة بك لأنك جزء منها"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "“من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة".

 

 

الداعية رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز حسن معاملة النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

ترشيحاتنا

نقيب الموسيقيين عن منع حفل الأوركسترا الإيطالي : لا نعلم الجهة المنظمة

أول صورة لأحمد قندوسي بعد التوقيع للأهلي

الأهلي يعلن ضم القندوسي رسميًا

بعد بحث تعزيز الروابط الأخوية بالأردن | أمير قطر في السعودية

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول 2023 بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرامية.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال في مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ