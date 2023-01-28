رمضان عبدالمعز: 4 نساء فى حياة المؤمن يدخلونه الجنة .. فيديو

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من سوء معاملة النساء، لافتا إلى أن المؤمن فى أربعة نساء إذا أحسن إليهن يدخل الجنة.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المؤمن فى حياته أربعة نساء، الأولى أمه وهى من وصايا الله وسيدنا النبى محمد، أمك ثم أمك ثم أمك، وأما الثانية فهى الزوجة، والتى وصى أيضا بها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، رفقا بالقوارير، وأما الثالثة فهى أختك، لو عندك أختك وأحسنت لها ستدخل الجنة بإحسانك وحسن معاملاتها".

استكمل عبدالمعز، حديثه عن حسن معاملة النساء وخاصة البنات، قائلا: "السيدة الرابعة فى حياة المؤمن هى بنته، هى الحنينة عليه على اللى بتعوله، وهى اللى هيدخل الجنة لو أحسن إليها، شوف فى ناس تخلف بنت تهملها وتقول دى بنت زى أيام الجاهلية، ويهتموا بالولد، طيب الولد اول لما يكبر بيهتم بعمله وأسرته، لكن البنت بتكون مهتمة بك لأنك جزء منها"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "“من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة".