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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزامنا مع زيارة أذربيجان..

برلمانية : جولات الرئيس السيسي لها أهداف استراتيجية تصب في مصلحة الدولة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي جولة  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أذربيجان، قائلة" أفتخر بما تفعله القيادة السياسية من توطيد العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول في ظل عدم الاستقرار السياسي الدولي".

ولفتت “ محروس” خلال بيان لها اليوم، إلي أن أن جولات الرئيس السيسي لها أهداف استراتيجية تصب في مصلحة الدولة ، مضيفة أن   الدولة تسير في أكثر من اتجاه لتحافظ علي خطي سير العملية التنموية الشاملة.

ونوهت قائلة : "كما أكدت سابقا" أن تنوع الزيارات الدولية التي يقوم بها الرئيس ينتج عنه تنوع في العلاقات الدبلوماسية و يتيح تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مما يثمر بنتائج استثمارية تخدم مصالح كل الأطراف.

 واستكملت “ محروس” ، أن زيارة الرئيس اليوم إلي دولة أذربيجان تعد الأولي من نوعها مما يعكس رغبة مصر الجامحة في التعاون الدولي  ويتيح فرصة أكبر لتواجد مصر علي الخريطة الدولية وبقوة، مشيرة إلي أن من المتوقع أن يستمر الرئيس في جولته خاصة وأنها ممنهجة لتخدم مصلحة الدولة وبالتأكيد سوف تظفر هذه الجولات بنتائج فعالة علي الشأن الداخلي المصري سواء السياسي أوالاقتصادي.

الرئيس السيسي تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب العلاقات الدبلوماسية اذربيجان

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