إزالة تعديات وبناء مخالف في قرى 4 مراكز بكفر الشيخ .. صور

شهدت عدد من قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مدينة مطوبس، حملة إزالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بإزالة مبنى بالطوب الأبيض بعزبة شكر التابعة لقرية بني بكار، وتمت الإزالة على الفور على مساحة 100 متر مربع أرض زراعية، فضلاً عن إزالة مبانى بالطوب الأبيض بالتعدى على الأرض الزراعية بعزبة شكر على مساحة 130 متراً مربعاً.



وتابع شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ، إزالة بناء بدون ترخيص على أرض زراعية ملاصقة برزق جاويش التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس بسيدي سالم على مساحة 150 م تقريبا، وجارى اتخاذ الإجراءات مع الجمعية الزراعية بشوغى.



تابع المهندس حسن محمد صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء عبارة عن شدة خشبية لصب الدور الثاني بدون ترخيص، بعزبة المعلم إبراهيم، بنطاق قرية محلة القصب، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية صندلا، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية، وإزالة الشدة الخشبية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية زمام جمعية الناصرية بوجود الزراعة والقسم الهندسي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.