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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 29-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار سعر الدولار في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق29-1-2023 بدون أي تغيير في معظم البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية  وذلك لليوم الرابع علي التوالي.


أعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 29.82 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع.

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أقل سعر


بلغ أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.74 جنيها للشراء و 29.84 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر".

متوسط سعر الدولار 


وصل متوسط  سعر دولار في معظم البنوك ليسجل 29.84 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني،، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العبي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول".


أعلي سعر


وصل أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نح 29,9 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع الإحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ"860" مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

عودة البنوك

 

وتستأنف البنوك المصرية عملها صباح  اليوم الأحد؛ عملها بعد انتهاء  قرار البنك المركزي المصري بمنح إجازة للجهاز المصرفي المحلي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية، بعد أن تم تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس الماضي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة.


بحسب قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن منح الجهاز المصرفي المصري سواء البنوك الحكومية أو الخاصة بصورتيها العربية والأجنبية؛ والتي تضمنت 3 أيام إجازة منذ الخميس وحتي الأحد، بما في ذلك يومي السبت والجمعة من كل أسبوع كعطلة دورية.


ويبدأ العمل في البنوك المصرية في الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء بالنسبة لفروع البنوك والإدارات العليا، و الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة للفروع البنكية ومعاملات العملاء سواء الأفراد أو الشركات.


ويستمر عمل البنوك الرقمية و ماكينات الصراف الآلي ATM علي مدار الـ 24 ساعة بدون توقف وخلال العطلات الرسمية بالإضافة لاستمرار عمل خدمات الكول سنتر الخاصة بالبنوك وفروعها دون توقف لمساعدة العملاء. 
 

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