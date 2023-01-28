حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

أكد الدكتورة مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن خبراء اقتصاديين أكدوا لرويترز أن سعر الدولار سيقل ليصل إلى 26.25 جنيه، خاصة مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية سينخفض سعر الدولار.

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه متوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة في مصر، مؤكدا أنه مع نهاية مارس متوقع أن يتم الحد من التضخم في معظم دول العالم.

جذب العملة الأجنبية لمصر

وتابع الخبير الإقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس على سعر الصرف، مؤكدا أن السوق السوداء انتهت والسعر بالبنوك أصبح أكثر مرونة، ويؤكد على أن هناك قدرة على جذب العملة الأجنبية لمصر.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الإفراج عن الواردات بالجمارك، ساعد على أن يكون هناك حلول لتوفير العملة.

حدود 10%

وأستكمل الخبير الإقتصادي تصريحاته قائلا :“الجنيه يتم تقييمه حاليا بأكثر من ثمنه بسبب التكالب على عمليات الدولرة، مؤكدا أنه متوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة في حدود 10%.

وأكد أن الدولة لن تسمح بوجود تجار السوق السوداء مرة أخرى.

سعر الدولار علي موقع البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكى مقابل الجنية المصرى فى البنك المركزي المصري على مدار تعاملات الأسبوع ليسجل 29.86 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.