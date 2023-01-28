عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير قانوني يكشف عن شروط الحبس الاحتياطي

حبس
حبس

كشف المستشار محمد عطية، والخبير القانوني، عن شروط الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز القاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي منها الخشية من هروب المتهم، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

txt

وزير العدل : تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا .. فيديو

وأضاف "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من شروط الحبس الاحتياطي منها خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة في تغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

وتابع: "يجوز حبس المتهم احتياطياُ إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس، كما يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، موضحا أن المشرع أورد استثناء بشأن العقوبة فأجاز الأمر بالحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس حتى ولو كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر".


 


 

الحبس الاحتياطي الحبس أخبار محمد عطية شروط الحبس الاحتياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص وعاجل .. منتخب الجزائر يصدم الأهلي بشأن أحمد القندوسي

تصرّف من الخطيب مع كهربا قبل كأس العالم للأندية | شاهد

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

رسميًا .. أول تعليق من خالد الغندور على انتقال القندوسي للأهلي

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

موضوعات متعلقة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: آن الآوان لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي بالكامل

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات فبراير 2023

شكر قادة العالم| وزير الخارجية الإسرائيلي يوجّه رسالة لدول عربية.. تفاصيل

اجتماع بعد شهر رمضان 2023 | مفاجأة من القومي للأجور .. فيديو

إسبانيا.. مصادرة 4.5 طن كوكايين على متن سفينة بقيمة 114 مليون دولار

بعد إعلانها الحرب على روسيا.. مطالبات بإقالة وزيرة الخارجية الألمانية

أمين سر التكتل: دمج أعضاء التنسيقية بالنواب والشيوخ في هيئة برلمانية واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص منتج في السوق.. طعام غير متوقع لعلاج الحموضة

شاهد .. أغرب لوحة فنية هندية مصنوعة من 26 ألف قطعة آيس كريم

لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

طريقة عمل طاجن مكرونة بالدجاج|بمذاق لا يقاوم

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ