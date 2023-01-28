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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حادث الدهس بالتجمّع | تطور في حالة الطفل يوسف بالمستشفى

الطفل يوسف
الطفل يوسف

أكدت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس متهور بالقاهرة الجديدة، أن نجلها يوسف فاق من الغيبوبة منذ يومين، وعبرت عن سعادتها قائلة: "الحياة عادت له مرة أخرى على صوت الممرضات في المستشفى يهتفون "الله أكبر".

وأشارت رضوى العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، إلى أن نجلها كان يعاني من كسور في جسده، وتهشم في المناخير، وكان لابد من سرعة إجراء عملية في الفخذ، كما أن يوسف سيخضع لعمليات جديدة لكن مؤجلة بسبب حالته الصحية.

لن أتخلى عن حق ابني الطفل يوسف

ووعدت رضوى العوضي بعدم تخليها عن حق نجلها، قائلة: "لن أتخلى عن حق ابني يوسف، حتى يكون هذا الولد عبرة للجميع"، مؤكدة أن الطفل كان يقود السيارة بسرعة جنونية، ويعتاد على هذا الشكل من القيادة، منوهة على أن هذا الطفل في حضن والدة ووالدته حتى الان.

الطفل يوسف رضوى العوضي حديث القاهرة خيري رمضان حادث دهس

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