شعبة المستوردين : انخفاض الأسعار سريعًا في هذه الحالة | فيديو

قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار الأسعار في حد ذاته نجاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح بشاي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" انخفاض الأسعار مرهون بالتشغيل الكامل للمصانع بطاقتها القصوى ووجود وفرة من الإنتاج.

وأشار بشاي إلي أن الإفراجات الأخيرة للسلع بالموانئ تمثلت أغلبها في مستلزمات الإنتاج للمصانع خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية، مضيفا: سوف نشهد انفراجة قريبة خلال الأيام المقبلة بالأسواق.

وأكد أن التشغيل الأقصى لطاقة المصانع لن يتحقق في نفس اليوم من الإفراج عن التكدسات مستلزمات الإنتاج بالموانئ.