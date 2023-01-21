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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المستوردين: اعتماد الجنيه المصري في روسيا يقلل الضغط على الدولار

صدى البلد

قال متى بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري يتيح استيراد السلع من روسيا بالجنيه المصري.

وأردف:" استيراد السلع بالجنيه المصري سيقلل الضغط على الدولار، حيث إن مصر تستورد من روسيا ما قيمته 4 مليارات دولار لسلع مختلفة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" البنك المركزي الروسي اعتمد الجنيه المصري ضمن سلة من العملات يمكن التعامل بها وتبادلها بالروبل الروسي.

وأشار إلي أن اعتماد الجنيه المصري لدى البنك المكزي الروسي سيوفر مليار دولار استيراد، وله مكاسب على الجانبين، كما أن هذا الأمر سيجذب السائح الروسي لمصر، أن يأتي ويصرف بالروبل خلال فترة تواجده في مصر.

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