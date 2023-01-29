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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب خلال إطلاق حملته الانتخابية: بايدن وضع أمريكا على طريق الدمار

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية رسميا، في ولاية ساوث كارولينا، وألقى كلمة خلال تجمع أنصاره في الولاية.

وقال ترامب خلال التجمع الانتخابي، إن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، وضع أمريكا على طريق الدمار، مؤكدا على أهمية عدم السماح له بالفوز بولاية ثانية.

وأضاف ترامب أن تغيير النظام في الولايات المتحدة برمته يتطلب رئيسا قادرا على ذلك.

وتابع بقوله: "يجب أن نكون حذرين من أي محاولات لتغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار 2020".

وأكد ترامب على أهمية استكمال "العمل الذي لم ينته وأن نعيد العظمة لأمريكا".

وتعهد ترامب بحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.

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