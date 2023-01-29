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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: القندوسي إضافة كبيرة لـ الأهلي وينتظره مستقبل باهر

حسام البدري
حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لـ فريق وفاق سطيف، أن أحمد القندوسي المنضم حديثا للنادي الأهلي لاعب مميز على المستويين الفني والبدني.

وأضاف حسام البدري في تصريحات لـ برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "القندوسي لاعب منضبط ويلعب في أكثر من مركز ويمثل إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وينتظره مستقبل باهر. 

الأهلي يضم القندوسي رسميا 

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى المغرب استعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته أمس السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدي الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.

 

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