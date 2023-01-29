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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبر حزين.. اغلاق لعبة Fortnite لأقل من 18 سنة

خبر حزين.. اغلاق
خبر حزين.. اغلاق لعبة Fortnite لأقل من 18 سنة

يهتم دوماً معظم الآباء بمحتوى الألعاب التى يلعبها أطفالهم خوفاً من التعلق ببعضها التى تقدم العنف والقتل، وترسخ أفكار العدائية لهم، وبالتالى انعزالهم تدريحياً عن المجتمع، وبالفعل لاقت هذه النوعية من الألعاب رواجاً كبيراً.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قررت لعبة “فورتنايت”  الشهيرة وضع حد لهذه المشكلة، من خلال تحديد عمر لاعبيها من خلال الهواتف الذكية حيث لايقل عمر اللاعب عن 18 عاماً تحت أى ظرف.

قررت الحكومة البريطانية تعديل عمر لاعبي اللعبة على الهاتف الذكي من 12 عاماً المعروف فى أوروبا إلى 18 عاماً، بالرغم من عدم عرض Fortnite لأى صور أو محتوى دموي مقارنةً بالألعاب الأخرى ، فالعنف الوحيد من خلال قتل لاعبين آخرين من أجل الفوز باللعبة.

وهو السبب الأبرز الذى يثير مخاوف الآباء حول كيفية تأثر أطفالهم تجاه ذلك، لذلك تقدم لعبة تحكم أبوي، من خلال أدوات الرقابة التي تدير مايفعله اللاعبين من الأبناء.

طريقة إغلاق اللعبة لمن هم أقل من 18 عاماً:

  • اذهب لإعدادات الحساب عبر موقع Epic Games Launcher أو موقع Epic Games Store.
  • سجل الدخول إلى الحساب ثم علامة التنقل العام.
  • اختر PARENTAL CONTROLS ، وانقر فوق BEGIN SETUP وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام.
  • اضغط استمرار ومن ثم "حفظ".

جدير بالذكر أن أخر استطلاع رأي تم فى بريطانيا، كان الآباء قلقون بشأن تأثير لعبة Fortnite على أطفالهم بنسبة 59٪ لـ لا، مقابل نسبة 41٪ قالوا نعم.

بالعودة إلى لعبة Fortnite، تدور أحداثها عن اختفاء 98% من سكان الأرض فجأة، ثم تتجول كائنات شبيهة بالزومبي، وعلى اللاعب أن يظل على قيد الحياة، وهى متاحة على منصات الألعاب PlayStation 4 و Xbox One، وأيضاً الكمبيوتر الشخصي و Mac.

فورتنايت الحكومة البريطانية Fortnite اوروبا الألعاب

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