تحرير 88 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ عدد من الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة من 6 مايو وحتى 14 مايو الجاري، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت نحو 20 حملة تموينية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 88 محضرًا متنوعًا على مدار الأسبوع، وذلك ضمن جهود متابعة الأنشطة التجارية والتموينية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن تحرير 75 محضرًا بأسواق الجملة والتجزئة، تنوعت ما بين مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.



مخالفات في قطاع المخابز

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن الحملات شملت كذلك قطاع المخابز، حيث تم تحرير 13 محضرًا لمخالفات تضمنت عدم الالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز، وعدم وجود شهادات صحية، وسوء النظافة، وعدم وضع لوحات إعلانية بالمخابز.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي تم المرور عليها خلال الحملات بلغ 166 منشأة متنوعة، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بمراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.