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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على آخر تطورات ضم عبدالله السعيد للزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تواصل  إدارة الأبيض في الفترة  الحالية مع إدارة نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبد الله السعيد لاعب وسط  الأخير في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتظر مسؤولو القلعه البيضاء رد إدارة بيراميدز في الساعات القليلة المقبلة لحسم الصفقة في حال موافقة الأخير على بيع اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية في السابعة مساء اليوم   الأحد، عندما يستضيف فريق فيوتشر باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء اليوم  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

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