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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-1-2023

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، واستقرت الأسعار خلال تعاملات اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يناير 2023 خلال مستهل تعاملات الأسبوع وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات  اليوم فى البنوك كالتالى :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصرى نحو 97.79 جنيه للشراء و 98.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري نحو 94.19 جنيه للشراء و 97.74 جنيه  للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدولي CIB نحو 94.11 جنيه للشراء و 98.08 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 92.38 جنيه للشراء و 99.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  المصرف العربي الدولي نحو 97.73 جنيه للشراء و 98.07 جنيه للبيع.


أفضل سعر لـ شراء الدينار الكويتي

وسجل البنك المركزي أفضل سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم  بنحو 97.79 جنيه.

 

أفضل سعر لـ بيع الدينار الكويتي في البنوك 

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي نحو 97.25 جنيه .

 

سعر الدينار الكويتي الآن

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الاستثمار العربي نحو 93.03 جنيه للشراء و 99.17جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 94.17 جنيه للشراء و 97.74جنيه  للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي  نحو 94.92 جنيه للشراء و 98.07 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 92.41جنيه للشراء و 97.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي "بيريوس" نحو 94.69 جنيه للشراء و 98.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 97.73جنيه للشراء و 98.09جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 92.34 جنيه للشراء و 98.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 90.42 جنيه للشراء و 98.09 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 92.84 جنيه للشراء و 97.93 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 92.93 جنيه للشراء و 97.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك المصري الخليجي نحو 92.50 جنيه للشراء و 98.20 جنيه للبيع.

 

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