هبوط حاد في سعر الذهب.. والجرام يفقد 190 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب هدوءًا نسبيًا بعد أن شهدت تراجعات كبيرة خلال الأيام الماضية عقب ارتفاع بشكل جنوني ديسمبر الماضي.

وكانت أسعار الذهب قد سجّلت في ديسمبر الماضي ارتفاعات كبيرة وصل خلالها سعر الذهب عيار 21 إلى 1950 جنيهًا للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-1-2023، في مصر ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر صرف الدولار أمام الجنيه أيضًا، وأسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 الأعلى سعرًا 2,017 جنيه للبيع و2,029 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 إلى 1,849 جنيه للبيع و1,860 جنيه للشراء.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,017 شراء 2,029 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,849 شراء 1,860 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,765 شراء 1,775 أسعار الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,513 شراء 1,521 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,177 شراء 1,183 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,009 شراء 1,014 الاونصة بيع 62,733 شراء 63,089 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,120 شراء 14,200 الكيلو بيع 2,017,143 شراء 2,028,571

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم جرام عيار 21 سجل 1765 جنيهًا للبيع و1775 جنيهًا للشراء، بعد أن وصل سعر الشراء في وقت سابق إلى 1950 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 1,513 جنيه للبيع و1,521 جنيه للشراء

السبائك

رصدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين .

وقالت الشعبة إن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة علي تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي ، كما لم يسدد عن انتاجها ضريبة او رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي ، ناصحة المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.