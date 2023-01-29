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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى شاكر يحيى حفلا فى سوريا بمناسبة عيد الحب

هانى شاكر
هانى شاكر

يحيى الفنان هانى شاكر حفلا غنائيا يوم 13 فبراير المقبل فى سوريا وذلك بمناسبة احتفلات عيد الحب والتى تشهد إقامة عدد من الحفلات الغنائية. 

ويستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائى داخل دار الأوبرا المصرية يوم 16 من شهر فبراير القادم بمناسبة عيد الحب.

وبدأ هاني شاكر فى الترويج للحفل عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى للحفل وعلق عليه قائلا: جمهور أمير الغناء العربي هاني شاكر في مصر موعدكم يوم الخميس 16 فبراير وحفل عيد الحب علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

حفل هاني شاكر فى لبنان

وكان هاني شاكر قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل آخر فى لبنان وتحديدا يوم 11 من شهر فبراير القادم داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

وبدأ هاني شاكر الترويج لهذا الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلق عليها قائلا: حفل أمير الغناء العربي #هاني_شاكر بمناسبة عيد الحب يوم 11 فبراير في لبنان.

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هاني شاكر يطرح فرق الإحساس

وطرح الفنان هاني شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان فرق الإحساس من كلمات إسماعيل رأفت وألحان وليد سعد ومن توزيع خالد نبيل.

وتخطت أغنية "فرق الإحساس"  للمطرب هاني شاكر حاجز المليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية فرق فى الإحساس واحدة من أغاني ألبوم هاني شاكر الجديد الذى أعلن عن التحضير له عقب تركه لنقابة المهن الموسيقية، وانتهى من تسجيل معظم أغانيه. قال الموزع خالد نبيل، إن التعاون الذى يجمعه مع الفنان الكبير هانى شاكر له مذاق خاص، نظراً لحالة الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أمير الغناء العربى، وأغنية "فرق فى الاحساس" تعتبر التعاون السابع الذى جمع بينهما.

وأشار نبيل، إلى أنه تم الاستعانة في الأغنية  بتسجيل الأوركسترا كامل، لذلك خرجت الأغنية بشكل مميز ولاقت إعجاب الجمهور بعد طرحها مباشرة.

وقدم خالد نبيل، مع هاني شاكر من قبل عدة أغنيات كانت البداية مع اغنية "كل كلمة" كلمات هاني عبدالكريم، وألحان محمد المحمدي، فضلاً عن أغانٍ خليجية، مثل "يا حبيبي" من ألحان محمود خيامي، و "يقول يحبني"، و"أغلي بشر"، و"الحيرة" و"كلمة أحبك"، جميعهم من كلمات أسير الرياض،  وألحان خالد جنيدى.

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