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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29-1-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29-1-2023، تراجعا طفيفا على مستوى جميع الأعيرة في كافة محالات الصاغة، مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

 

أسعار الذهب الكويتي اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الكويت ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

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واصلت الهبوط.. أسعار الذهب اليوم 29-1-2023 في مصر

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أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-1-2023

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سعر الذهب في الكويت اليوم 

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 18.93 دينار كويتي 

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 17.35 دينار

سعر الذهب عيار  21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 16.56 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 14.20 دينار

 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.93 دينار$62.01
سعر الذهب عيار 2217.35 دينار$56.84
اسعار الذهب عيار 2116.56 دينار$54.26
اسعار الذهب عيار 1814.20 دينار$46.51
سعر الذهب عيار 1411.04 دينار$36.17
سعر الذهب عيار 129.46 دينار$31.00
اسعار أوقية الذهب588.69 دينار$1,929
اسعار الجنيه الذهب132.51 دينار$434.08
اسعار كيلو الذهب18,929 دينار$62,010

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