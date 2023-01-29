تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29-1-2023

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 29-1-2023، تراجعا طفيفا على مستوى جميع الأعيرة في كافة محالات الصاغة، مقارنة بأسعار الأحد الماضي.

أسعار الذهب الكويتي اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الكويت ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية، إلى جانب أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

سعر الذهب في الكويت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 18.93 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 17.35 دينار

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 16.56 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 14.20 دينار

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.93 دينار $62.01 سعر الذهب عيار 22 17.35 دينار $56.84 اسعار الذهب عيار 21 16.56 دينار $54.26 اسعار الذهب عيار 18 14.20 دينار $46.51 سعر الذهب عيار 14 11.04 دينار $36.17 سعر الذهب عيار 12 9.46 دينار $31.00 اسعار أوقية الذهب 588.69 دينار $1,929 اسعار الجنيه الذهب 132.51 دينار $434.08 اسعار كيلو الذهب 18,929 دينار $62,010

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