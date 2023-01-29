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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الصناعة العماني يكرم الجلاد لجهوده في تعزيز التعاون بين مصر والسلطنة

صدى البلد

عقد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة العُمانية مسقط، مع محمد محمد الجلاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، ومنحه درع الوزارة تكريمًا للجهود التي تقوم به الجمعية في تعزيز مجالات الاستثمار والتعاون الصناعي والتبادل التجاري بين مصر وعُمان.

 

وخلال اللقاء تم التأكيد على متانة ورسوخ العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين القاهرة ومسقط في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والفنية والتي تستحوذ على أهمية كبيرة في رؤية كلا الدولتين.

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وتناول قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ، خلال الاجتماع، أهم الحوافز والخدمات والتسهيلات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

ومن جانبه، طرح محمد محمد الجلاد، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، مجموعة من الأفكار وخطط العمل التي تتبناها الجمعية لتعزيز هذه المجالات وتوفير الفرص الاستثمارية بما يحقق الاستفادة المتبادلة من مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين من البلدين.

 

واستعرض "الجلاد"، دور جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين في زيادة حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المشترك وما تقدمه من خدمات وتسهيلات في مختلف المجالات الهادفة إلى تطوير العلاقات المصرية العمانية وبما يخدم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعُمانيين.

 

وأشار "رئيس الجمعية"، إلى دور الجمعية في تنظيم معرض الأهرام للمنتجات والصناعات المصرية والعمانية الذي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في 31 مايو القادم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الأهرام وشركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض والذي يضم أهم مجالات وفرص الاستثمار بين البلدين.
 

قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين التبادل التجاري بين مصر وع مان

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