مفاجأة مغربية للأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية

أكد يوسف شاني الناقد الرياضى المغربي، أن المواطنين فى المغرب سيشجعون فريق النادي الأهلي، كون الفريق العربي الثاني المشارك فى البطولة مع الواد البيضاوي المغربي.

وأضاف الناقد الرياضى المغربي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المباراة الافتتاحية لـ النادي الأهلي بكأس العالم للأندية مع أوكلاند سيتي، سيكون بها عدد كبير من الجماهير.

وعرضت القناة لقطات من تدريب النادي الأهلي، وظهر فى التدريبات محمود كهربا لاعب الأهلي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد أشرف - علي معلول - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج - برونو سافيو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد فخري - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - شادي حسين.

وكشف الناقد الرياضى المغربي، أن المباراة الافتتاحية لـ النادي الأهلي بكأس العالم للأندية ستكون قوية، وأن النادي الأهلي وصل أمس لـ المغرب استعدادًا لـ المباراة الأولي مع أوكلاند سيتي.

ولفت إلى أن مباراة الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل، وأن هناك إقبال وحضور كبير على شراء التذاكر.

وأوضح أن المغرب لديه ملاعب كثيرة لـ استقبال هذه البطولة الكبيرة التى تضم أكبر نجوم بالعالم.

ويستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.