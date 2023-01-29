عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: سحب متوسطة تغطي شمال البلاد والصعيد.. وأمطار خلال ساعات

صورة من خرائط الطقس
صورة من خرائط الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، قالت إنه اعتبارا من اليوم، الأحد، سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على جميع أنحاء البلاد، ليعود الطقس باردا خلال ساعات الصباح الباكر وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يكون باردا في الصباح الباكر، دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس، استمرار تحذيرات الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من غد، الاثنين، تعود فرص الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، حيث تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وخليج نعمة على فترات متقطعة، وشمال الوجه البحري أيضا.

يصاحب ذلك خلال حالة الطقس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية هذا الأسبوع، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 23 إلى 18 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح من 21 إلى 17 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح من 26 إلى 21 درجة.

شمال الصعيد تتراوح من 27 إلى 18 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح من 30 إلى 22 درجة.

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض هداف الأهلي في الانتقالات الشتوية

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

رد فعل مفاجئ من الكاف بشأن انتقال القندوسي للأهلي

تضحية بمحترف.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة مهاجم الأهلي

الذهب يعود لمستويات الـ1500 جنيه مرة آخرى|ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

لقطات من توجه بعثة الأهلي لأول مران بالمغرب| صور

التعليم تنفي تغيير نظام توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل 2023

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

سرقوا كابلات التليفونات|حبس عصابة انتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بمدينة السلام

الأرصاد: سحب متوسطة تغطي شمال البلاد والصعيد.. وأمطار خلال ساعات

مدحت صالح: أرفض المشاركة في برامج المواهب وهذه حقيقة سفري لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي.. شاهد جاكت محمود العسيلي يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فين باقي البنطلون.. سمر يسري تتعرض لهجوم ناري بسبب إطلالتها الجريئة

خلي بالك.. أعراض للأكزيما تشبه جفاف الجلد| تعرف على الفرق

مواطن يتفاجأ بـ أخطبوط سام على طبقه داخل مطعم صيني

فيديو

هل توفي اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بسبب زوجاته؟ | فيديوجراف

تراجع الدولار ومفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد| تفاصيل

موعد عودة سقوط الأمطار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

غازل ياسمين عز.. هل يتزوج الفنان طارق الدسوقي للمرة الثالثة؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ