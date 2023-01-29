الأرصاد: سحب متوسطة تغطي شمال البلاد والصعيد.. وأمطار خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، قالت إنه اعتبارا من اليوم، الأحد، سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على جميع أنحاء البلاد، ليعود الطقس باردا خلال ساعات الصباح الباكر وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يكون باردا في الصباح الباكر، دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس، استمرار تحذيرات الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من غد، الاثنين، تعود فرص الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، حيث تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وخليج نعمة على فترات متقطعة، وشمال الوجه البحري أيضا.

يصاحب ذلك خلال حالة الطقس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية هذا الأسبوع، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 23 إلى 18 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح من 21 إلى 17 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تتراوح من 26 إلى 21 درجة.

شمال الصعيد تتراوح من 27 إلى 18 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح من 30 إلى 22 درجة.