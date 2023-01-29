تدشين مبادرة قرأت لك داخل مراكز شباب القليوبية

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة قرأت لك بمراكز شباب القليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، خلال الفترة من ٢٩ يناير إلى ٩ فبراير ٢٠٢٣ ، وذلك خلال اجازة نصف العام.

وأشار الصبروط إلى أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب وفقا للرؤية والاهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة الى تحقيقها ، كما يحرص الصبروط على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا ، وبناء مجتمع قارئ، متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.



وتستهدف الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ المبادرة بمائة مركز شباب على مستوى المحافظة ، التي تهدف إلى إعداد جيل قارئ، يرسخ لمكانة المحتوى الثقافي والمعرفي ، يستقبل كل مركز عدد ٢٠ طليع يوميا ، ويلخص كل طليع ما قرأه ، وفى نهاية المبادرة يتم تكريم أفضل تلخيص مع تقديم جوائز عينية للمتميزين من الطلائع .