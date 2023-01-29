المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعلن نتائج "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ٣ عقود" بمعرض الكتاب

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جلسة نقاشية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٤ للإعلان عن نتائج المشروع البحثي "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود "، وذلك يوم ٢ فبراير المقبل بالصالون الثقافي بمبني بلازا- ٢. يشارك في الفاعلية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويديرها الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ويتحدث فيها كبار الخبراء والباحثين من فريق البحث المشارك في المشروع. تستهدف الندوة مناقشة مخرجات مشروع بحثي حول " تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود" والذي جرى بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدي عامين.



وتكمن أهمية هذا المشروع في أن مصر قد عانت من الإرهاب منذ عدة عقود، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول العربية والإسلامية، التي لا يكاد يكون أي منها قد سلم من خطر الإرهاب. ويسعي المشروع البحثي إلى معالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري حيث يوجد عدد قليل من الدراسات العربية التي تعالج الظاهرة. فرغم أن العرب والمسلمين هم أكبر الخاسرين من الإرهاب، فإن أغلب الدراسات الجادة عن الظاهرة الإرهابية تأتي من باحثين غربيين. وعلى قدر القيمة العلمية المهمة لكثير من هذه الدراسات، فإنها عادة ما تقوم على افتراضات ورؤى غربية، ومن ثم فإنها تسهم في ترويج السردية والرواية الغربية حول الإرهاب والمجتمع والدولة والدين والسياسة والثقافة في المجتمعات الإسلامية، بما قد ينطوي عليه ذلك من سوء فهم وظلم شديد لبلادنا.

في هذا الإطار، استهدف المشروع البحثي قياس تكلفة الإرهاب على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ثم البحث في آليات وديناميات انتاجه، فضلا عن اقتراح سياسات للسيطرة عليه والحد منه، وذلك انطلاقا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا. ومن ثم يقدم هذا المشروع سردية ورواية تختلف عن السردية الغربية، إذ يسعى لتقديم سرديتنا المصرية والعربية بطريقة يمكن استخدامها في التواصل مع المفكرين والباحثين وصناع القرار من خلفيات مختلفة، وذلك من أجل فتح حوار عقلاني وعلمي حول الظاهرة الإرهابية، بدلًا من نزوع البعض لإطلاق الأحكام وتوجيه الاتهامات وإلقاء المحاضرات بناءً على فرضيات متحيزة.



ويتحدث في عرض النتائج البحثية كلا من د. عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري وعضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، ود. جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري ومدير المشروع البحثي، وأ. عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، عضو لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، أ. سمير مرقص المفكر السياسي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومحرر ورئيس فريق البحث السياسي للمشروع.



يذكر أن جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب يضم ٩٥ كتابا واصدارا جديدا من بينها مجموعة من الكتب الحديثة ودوريات متخصصة أطلقها المركز قبل شهور قليلة.