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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي بسوهاج عقب تناولهم وجبة الشتاء

صدى البلد

أصيب ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، بقيء وآلام شديدة بالبطن؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي؛ عقب تناولهم وجبة غداء منزلية فاسدة، عبارة عن وجبة عدس، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي، مفادها وصول كل من:"م. ع- 65 سنة، وأ. ا- 45 سنة، وع. م- 12 سنة- يقيمون دائرة المركز"، مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء وآلام بالبطن.

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وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم حجزهم بقسم الاستقبال بالمستشفى؛ لمتابعة حالتهم العامة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابين، قرروا تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، عبارة عن وجبة عدس، ثم شعروا بآلام بالبطن وعانوا من قيء مُستمر.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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