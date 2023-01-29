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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة مسابقة الأنيميشن المشاركة بدورة 2023

فيلم في شئ
فيلم في شئ

أعلن المخرج موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن قائمة مسابقة  أفلام التحريك (الأنيميشن) المشاركة في دورة 2023، التي تضم 13 عملا.

وأكد المخرج موني محمود، أن الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير استقبلت عدد كبير من الأفلام ذات المستوى الرفيع، لذا كانت هناك صعوبة في اختيار القائمة النهائية للمشاركة.

موني محمود

وأضاف موني محمود، في تصريحات له، أنه تم زيادة عدد أفلام مسابقة التحريك هذا العام نظرا للإقبال الكبير عليها، وتحوي نخبة من أهم الأعمال.

وأشار المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إلى أن بعض الأعمال شاركت في مهرجانات كبيرة منها لوكارنو السينمائي، موضحا أنه تم ترجمة أكتر من ٥٤ فيلما، بمختلف مسابقات المهرجان عن طريق فريق متطوعين من طلاب كلية لغات وترجمة بحامعة الإسكندرية.

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وجاءت قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لعام 2023 كالتالي:

ارقد في سلام - فرنسا

المدينة المربعة - هونج كونج

ارواح تكمل بعضها - هونج كونج
 

ارواح تكمل بعضها 

ليلة في المقبرة - اليونان

وحواء أيضًا - إسبانيا

أوليفيا - الجزائر

مقعد بجوار النافذة - الهند

الأرانب و الأبوسومات - البرازيل

في شئ - مصر

في شئ

ريتا اللطيفة - سويسرا

هدف الحياة - استراليا

لا شئ تبقي - إيطاليا

خيال الفراشات - المغرب.فرنسا. البرتغال. قطر

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