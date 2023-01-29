موعد ومكان صلاة الجنازة على والد الفنانة عائشة بن أحمد

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها الراحل، بعد وفاته صباح اليوم، الأحد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عائشة بن أحمد: "تقام صلاة الجنازة ويوارى جثمانه الثرى يوم الاثنين 30 يناير 2023 إثر صلاة العصر بمقبرة الزلاج بتونس.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

أعمال عائشة بن أحمد

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد كضيفة شرف في مسلسل "معاوية بن أبي سفيان"، الذي يجري حاليًا تصوير مشاهده الأخيرة في تونس، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح في أولى تجاربه في الكتابة الدرامية، وإخراج طارق العريان، والذي يخوض من خلال هذا المسلسل أولى تجاربه في إخراج الدراما التليفزيونية بعد مشوار طويل في السينما، ويشارك في بطولته العديد من الفنانين العرب، منهم لجين إسماعيل وأيمن زيدان وإياد نصار وسهير بن عمارة وأسماء جلال، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

وعُرض لعائشة بن أحمد، مؤخرا، مسلسل "النزوة" من بطولة خالد النبوي، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي.

المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.