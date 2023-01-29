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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطروح تتجمل .. قص الأشجار وحملات لإزالة الاشغالات

قص الاشجار بمطروح
قص الاشجار بمطروح

شدد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح على ضرورة الحفاظ علي أشجار ونخيل الزينة بمواصلة أعمال التجميل وتقليم وتهذيب الاشجار والاهتمام بالري المستمر من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء ونباتات الزينة بنطاق المركز .

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وتابع عبد المجيد استكمال أعمال التجميل لأشجار ونخيل الزينة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والمساحات الخضراء وكذلك تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم وعلي طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال التشجير والتجميل والنظافة العامة بنطاق المدينة.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح رفع اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع الرئيسية وبمدخل المدينة ، موجها بمصادرة الاشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الجولات الميدانية مع نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق .

ووجه رئيس المدينة علي رفع معدلات النظافة العامة برفع القمامة والمخلفات اول بأول من الاحياء والعزب علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .

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