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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

الخطيب وسيد عبد الخفيظ
الخطيب وسيد عبد الخفيظ

يواصل النادي الأهلي تحقيق انتصارات داخل الملعب وخارجه، عن طريق دعم صفوفه بصفقات جديدة من داخل مصر وخارجها.

ويستعد النادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، ضد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

صفقات جديدة 

ونجح النادي الأهلي في ضم النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري، لينضم إلى قائمة النادي الأهلي عقب بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي قبلها في ضم كل من مروان عطية من الاتحاد، ومحمد الضاوي كريستو من النجم الساحلي التونسي.

وكان النادي يسعى خلال الفترة الماضية في انتداب مهاجم قوي للفريق، غير أن عودة كهربا إلى الملاعب، وتألق محمد شريف في وجود شادي حسين وبيرسي تاو جعل النادي يؤجل هذه الخطوة بشكل مؤقت.

الجوكر أهلاوي 

ومن الصفقات المميزة التي ضمها الأهلي خلال الميركاتو الحالي، ضم اللاعب خالد عبد الفتاح ظهير أيسر نادي سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك خالد عبد الفتاح في أولى مبارياته أساسيًا أمام الزمالك في مركز قلب الدفاع إلى جوار رامي ربيعة حيث أجاد بشكل لافت في هذا المركز.

وفي المباراة التالية أمام البنك الأهلي، شارك خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن، ليلعب 3 مباريات على التوالي في مراكز مختلفة ويجيد بها.

وفي سبيل ذلك، استقرت إدارة النادي الأهلي - بحسب مصادر مقربة من مجلس الإدارة - على تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة مقابل 10 ملايين جنيه، كما هو منصوص عليه في العقد.

 الأهلي في كأس العالم للأندية بمعنويات مرتفعة 

وبعد سلسلة النتائج الإيجابية يدخل النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بمعنويات مرتفعة أملًا في تحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

وتوجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب ريمل بتطوان، وذلك لخوض مرانه الأول بالمغرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمود الخطيب إلى مدينة تطوان بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

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