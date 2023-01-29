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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر .. وتفاصيل إنتاج فيلم عن حياته

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة، حيث تصدر الفنان عادل إمام، تريند جوجل عقب إعلان الفنان عمرو سعد عن تصويره فيلما عن الزعيم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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وكان قد قال عمرو سعد: “إنتاج فيلم عن عادل إمام.. من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله”.

وبدوره  أكد الكاتب أكرم السعدني، عدم صحة ما يشاع عن إصابة عادل إمام بالزهايمر، قائلاً: "انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن إصابته بالزهايمر، ولكنه بصحة جيدة".

وأشار "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسعد لحظات الفنان عادل إمام هو دخول أحفاده عليه البيت ومجالسته لهم، مؤكدا أنه زار الفنان عادل إمام منذ فترة قصيرة وتناول بعض الأكلات معه.

وتابع: "لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانين، وما الهدف من نشر الشائعات عن الفنانين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الأخبار".

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