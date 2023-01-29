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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة النسكافيه المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بودرة السيراميك ؟

النسكافيه
النسكافيه

أثار النسكافيه المغشوش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكشف العديد من الأشخاص الفرق بين الأكياس الأصلية والمغشوشة التي تم خلطها ببودرة السيراميك.

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لمعرفة المغشوش من الأصلي | سلعة جديدة بعد النسكافيه تحت الاختبار ..صور

أضرار تناول بودرة السيراميك

يمكن أن يؤدي استنشاق جميع المواد الطينية وخاصة السيليكا إلى إتلاف رئتيك.

تحتوي جميع أجسام الطين على بعض السيليكا البلورية الحرة التي يمكن أن تخدش أنسجة الرئة وتسبب فقدانًا لا رجعة فيه لقدرة التنفس.

كما توجد السيليكا البلورية الحرة في الأجسام الطينية من كميات ضئيلة تصل إلى 50٪.

وهي الجزيئات الأفضل والأقل وضوحًا التي يمكن أن تتدلى في الهواء لساعات وهي الأكثر خطورة لأنها أسهل في التنفس ولأننا أقل عرضة لارتداء القناع عندما يبدو الهواء

قد يتأثر الأشخاص المصابون بأنواع معينة من حساسية العفن.

 

النسكافية بودرة السيراميك أضرار تناول بودرة السيراميك الرئة اضرار بودرة البلاط

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