تكليف أحلام جابر بتسيير أعمال مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم، الأحد، قرارا بتكليف الدكتورة أحلام جابر إمام خليل بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف.

يذكر أن تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء غدٍ الاثنين عقب صلاة العشاء، والمبتهلون هم:

١- المبتهل/ إبراهيم راشد

٢ - المبتهل/ بلال مختار

٣ - المبتهل/ شعبان عبد الجيد

٤ - المبتهل/ محمد السوهاجي

ه- المبتهل/ شريف عبد المنعم

٦ - المبتهل/ محمد الصعيدي

٧ - المبتهل/ أحمد أبو خطوة

٨ - المبتهل/ محمد الجزار

٩ - المبتهل/ محمود عوض الله

١٠ - المبتهل/ إسلام السرساوي

والأمسية من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني