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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف بقيمة 91 مليون دولار

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.
وأضاف وزير الزراعة أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار.
وشملت عملية الإفراج  56 ألف طن من الذرة بحوالي 20 مليون دولار وحوالي 79 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 66 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 5مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 20        2.291 مليون طن منهم 1.594مليون طن ذرة ، 702 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.154 مليار دولار
وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن هذه الافراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق

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