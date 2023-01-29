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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

صدى البلد

تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، اجتماعًا تنسيقيًّا مساء اليوم، الأحد، لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وعرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص كولر على عقد اجتماع مطول مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

 

المهندس خالد مرتجي لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية محمود الخطيب مشاركة الأهلي للمرة الثامنة كأس العالم للاندية

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