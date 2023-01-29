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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحالف القوى الثورية الحية السودانية يكشف سبب رفضه الاتفاق الإطاري

نضال هاشم ياسين،
نضال هاشم ياسين، مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن

أكدت نضال هاشم ياسين، مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن ونائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية السودانية، رفضها الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أواخر العام الماضي.


وأضافت "نضال" في حوار خاص مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد،  إن الثوار لم يوقعوا على الاتفاق لعدم ضمه مواثيقهم، لافتة إلى أن الاتفاق رفضه الثوار ولا يمكن تعديله.

رجال المقاومة 

وذكرت أن الأطراف الموقعة على الاتفاق تريد أن نسلم به، حيث توصلنا لمواثيق رجال المقاومة الموحدة ولم يتم إدراج مواثيق المقاومة في الاتفاق.

 

وتابعت "نضال" أننا لن نختلف لمصلحة الوطن وليس لدينا خلاف مع قوى الحرية والتغيير، لكن كان يجب وضع آلية لدعم القرار والحوار، قائلة: "لدينا تعديلات على الاتفاق الإطاري تم رفضها".

 

وشددت مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن، على أنه إذا لم تتفق القوى على نظام موحد سيظل الخلاف، مشيرة إلى أن الاستعلاء على الثوار سيؤدي لاستمرار الخلاف.

منوهة إلى أن الأحزاب ترى المقاومة أقلية لا تمتلك قرارًا ويعتقدون أن الثوار ليس لديهم نضج سياسي.

السودان مقاومة المقاومة قوى الحرية مصلحة الوطن

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