تحالف القوى الثورية الحية السودانية يكشف سبب رفضه الاتفاق الإطاري

أكدت نضال هاشم ياسين، مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن ونائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية السودانية، رفضها الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أواخر العام الماضي.



وأضافت "نضال" في حوار خاص مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، إن الثوار لم يوقعوا على الاتفاق لعدم ضمه مواثيقهم، لافتة إلى أن الاتفاق رفضه الثوار ولا يمكن تعديله.

وذكرت أن الأطراف الموقعة على الاتفاق تريد أن نسلم به، حيث توصلنا لمواثيق رجال المقاومة الموحدة ولم يتم إدراج مواثيق المقاومة في الاتفاق.

وتابعت "نضال" أننا لن نختلف لمصلحة الوطن وليس لدينا خلاف مع قوى الحرية والتغيير، لكن كان يجب وضع آلية لدعم القرار والحوار، قائلة: "لدينا تعديلات على الاتفاق الإطاري تم رفضها".

وشددت مؤسسة مبادرة معًا ننقذ وطن، على أنه إذا لم تتفق القوى على نظام موحد سيظل الخلاف، مشيرة إلى أن الاستعلاء على الثوار سيؤدي لاستمرار الخلاف.

منوهة إلى أن الأحزاب ترى المقاومة أقلية لا تمتلك قرارًا ويعتقدون أن الثوار ليس لديهم نضج سياسي.