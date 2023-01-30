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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن قرى ومناطق بمدن طوخ وشبرا الخيمة والعبور| تفاصيل

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن عدد من القرى بمركز طوخ والمناطق بشبرا الخيمة والعبور  وذلك لأعمال الصيانة الطارئة.

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وقالت الشركة انه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتى إنتهاء الأعمال على مغذى إكياد دجوى وذلك لإجراء صيانة طارئة  والقرى المتاثره بالفصل 《إكياد دجوى - جزء من طنط الجزيرة 》.
كما سيتم فصل الكهرباء عن شبكات شبرا الخيمة والاما كن  المتاثره بالفصل هى " 《شارع  ترعه ابو المنجا وشارع الترعه الباسوسيه ومنطقه عزبه المنشاوى وعزبه الجمال.

كما سيتم فصل الكهرباء أيضا على بعض المناطق بمدينة العبور  من الساعه ١٠ صباحأ علما بأن الأماكن المتأثرة بالفصل هي : الحى السادس اكشاك أرقام (٥ & ٦ & ٧ & ٨ / ٢  أ) فى البلوكات الاتية (١٤٠٣٠ & ١٤٠٣١ & ١٤٠٣٢ & ١٤٠٣٣).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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