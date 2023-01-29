محامي ضحية الشرطة بممفيس: وفاة تاير نيكولز يجب أن تحفز الجهود لإصلاح الأمن

دعا المحامي الذي يمثل عائلة تاير نيكولز، الرجل الأسود الذي تعرض للضرب على أيدي ضباط شرطة ممفيس، يوم الأحد إلى الكونجرس الأمريكي لتمرير تشريع لإصلاح الشرطة، وقال إن والدة نيكولز تأمل أن تؤدي المأساة إلى 'خير أكبر'.

وقال بن كرومب في مقابلة مع برنامج 'حالة الاتحاد' على شبكة سي إن إن: 'عار علينا إذا لم نستخدم موته المأساوي لإقرار قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة'.

تظهر سجلات المحكمة أنه من المقرر أن يمثل الضباط الخمسة جميعًا أمام المحكمة الجنائية في مقاطعة شيلبي يوم 17 فبراير الساعة 9 صباحًا أمام القاضي جيمس جونز.

وقال كرومب إنه تحدث هو وعائلة نيكولز مع الرئيس جو بايدن يوم الجمعة وحثوه على استغلال وفاة نيكولز لحشد الدعم لتمرير القانون.

قالت كرامب في برنامج 'هذا الأسبوع' على شبكة ABC يوم الأحد إن والدة نيكولز كانت تتأقلم مع وفاة ابنها من خلال الاعتقاد بأنه مقدر له أن يغير العالم.

'إنها تؤمن بقلبها ، تم إرسال تاير إلى هنا لمهمة وأنه سيكون هناك خير أكبر يأتي من هذه المأساة'.

تم تقديم 'قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة' في عام 2021 بعد وفاة جورج فلويد عندما ركع ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس على رقبته لأكثر من تسع دقائق ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء العالم على الظلم العنصري.

أقر مشروع القانون ، الذي يهدف إلى وقف تكتيكات إنفاذ القانون العدوانية ، مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في عام 2021 لكنه توقف في مجلس الشيوخ. ودعا بايدن الكونجرس يوم الخميس لإرسال التشريع إلى مكتبه.

وفاة نيكولز هي أحدث مثال بارز على استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد السود والأقليات الأخرى. وقال كرومب إن وفاة نيكولز يجب أن تدفع المشرعين في النهاية إلى التحرك.

'هذه هي الثقافة التي تقول ،' لا يهم ما إذا كان ضباط الشرطة من السود أو من أصل إسباني أو أبيض ، فإنه يُسمح لك بطريقة ما أن تدوس على الحقوق الدستورية لمواطنين معينين من أعراق معينة ومجتمعات معينة ، ' قال كرومب على شبكة سي إن إن.

حذر رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان ، الذي ظهر في برنامج 'Meet the Press' على قناة NBC ، من التسرع في تشريع جديد لإنشاء صلاحيات جديدة للشرطة.

'هؤلاء الأفراد الخمسة لم يكن لديهم أي احترام للحياة. ومرة ​​أخرى ، لا أعتقد أن هؤلاء الرجال الخمسة يمثلون الغالبية العظمى من سلطات تطبيق القانون. لكنني لا أعرف ما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لوقف هذا النوع من شر رأيناه في هذا الفيديو '.

خمسة ضباط ، كلهم ​​من السود ، متهمون بقتل نيكولز بعد أن تم التقاط فيديو على الكاميرات الجسدية وأظهرت لهم كاميرا مراقبة في الشارع أنهم يواجهون نيكولز بعنف في 7 يناير.

تم نقل نيكولز ، 29 عامًا ، إلى المستشفى وتوفي متأثرًا بجراحه بعد ثلاثة أيام في المدينة حيث كان يعيش مع والدته وزوج والدته ويعمل في FedEx.

قامت إدارة شرطة ممفيس يوم السبت بحل وحدة SCORPION التي ينتمي إليها الضباط ، حيث اندلعت احتجاجات في مدن أمريكية بعد يوم من نشر مقطع فيديو مروّع للهجوم.

واتهم الضباط يوم الخميس بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الثانية والاعتداء والخطف وسوء السلوك الرسمي والقمع في وفاة نيكولز وفصلوا من الإدارة.

قال شقيق تاير نيكولز لمحطة تلفزيونية في كاليفورنيا إنه يتمنى الموت لضباط شرطة ممفيس الخمسة المتهمين بضرب شقيقه حتى الموت.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية “أتريد حقيقتى؟ ... أتمنى أن يموتوا، كان نيكولز مقيمًا سابقًا في سكرامنتو، ولا يزال شقيقى وأختى يعيشان في المدينة بعد الحادث”.

وجاءت المقابلة قبل إطلاق اللقطات المروعة التي تظهر اعتقال نيكولز والاعتداء عليه بعد توقف مرور في 10 يناير وتوفي متأثرا بجراحه بعد ثلاثة أيام، وكان نيكولز يبلغ من العمر 29 عامًا.

وقال شقيق تاير خلال مقابلته “هذا لا يعني شيئًا حقًا في الوقت الحالي حتى تثبت إدانتهم فعليًا عن التهم الفعلية. هناك فرصة جيدة أن يتحرروا من هذا”

وأضاف “آخر كلمات أخي كانت تصرخ على أمي، ولم يهتموا" في الفيديو الذي تم إصداره، وسُمع نيكولز وهو ينادي والدته.

الضباط الخمسة المتورطون في القضية، وهم جاستن سميث وديزموند ميلز جونيور وإيميت مارتن الثالث وديمتريوس هالي وتاداريوس بين ، طُردوا جميعًا من القوة منذ ذلك الحين.

ويوم الخميس الماضي، وجهت لهم هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام وهم محتجزون حاليا.

وفي مقابلة منفصلة مع KCRA، قال شقيق تاير، إن زوج والدته أوضح له ما يمكن رؤيته في الفيديو بعد عرضه بشكل خاص على العائلة في ممفيس.

وأضاف "الشيء الذي يزعجني أكثر هو، من بين جميع الضباط الخمسة، لم يقرر أحد أن يقول، مرحبًا ، وانما اعتدوا عليه'

وتابع “آمل أن يتم محاسبتهم، قتل القاتل، هذا ما تريده عائلتي حتى يتمكن أخي من أن يرقد بسلام”.

وبعد إصدار الفيديو ، دعا زوج أم نيكولز، رودني ويلز، إلى توجيه اتهامات جنائية للمسعفين الذين بدا أنهم واقفون أثناء حدوث الضرب.

وقال لشبكة ABC News: “الجميع - قسم الإطفاء ، المسعفون الذين وقفوا ولم يفعلوا أي شيء - إنهم مذنبون بنفس القدر”

وأضاف "كل من كان نشطا في المشهد بأكمله، الفيديو بأكمله ، يجب توجيه الاتهام إليه'.

وقد تم بالفعل اتهام خمسة من رجال شرطة ممفيس بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.

ووصل المسعفون إلى مكان الحادث بعد حوالي خمس دقائق من انتهاء الاعتداء على نيكولز ، وعند هذه النقطة تم تقييد يديه وسقوطه على جانب السيارة.

ويُظهر الفيديو مسعفًا يميل على نيكولز يسأل: 'ماذا لديك؟ نحن نحاول تصحيحك ، ماذا لديك؟

ويُسمع نيكولز وهو يصدر صوت قرقرة ، لكن يبدو أنه غير قادر على الكلام ، على الرغم من أنه سُمع وهو يتحدث بوضوح وبهدوء نسبيًا قبل الهجوم.

وتم سماع الضباط في مكان الحادث وهم يلاحظون أن نيكولز كان 'على شيء ما' و 'مرتفع مثل الطائرة الورقية' أثناء تفكيكهم بعد الهجوم.

وربما ادعى رجال الشرطة المسعفين بأن نيكولز كان يتعاطى المخدرات ، على الرغم من عدم ظهور دليل على أنه ظهر في الأسابيع التي أعقبت الاعتداء.

وُجّهت تهمة القتل إلى خمسة شرطيين أمريكيين إثر وفاة أمريكي أسود مطلع يناير بعد أيام من توقيفه "المروّع" في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلن النائب العام ستيف مولروي في مؤتمر صحافي أن العناصر الخمسة وهم من شرطة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، وجميعهم أمريكيون من أصل إفريقي، اتّهموا بالقتل والاعتداء بالضرب وحتى الخطف.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أمس الخميس إلى إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.

في السابع من يناير، أراد الشرطيون اعتقال تاير نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.

وأوضحت قوات الأمن آنذاك أن في حين كان الشرطيون يقتربون، "حصلت مواجهة" و"المشتبه به فرّ". لكن سرعان ما أوقف نيكولز لكنه اشتكى من أنه يواجه صعوبة في التنفس وأُدخل المستشفى. وتوفي بعد ثلاثة أيام.

ولا تزال تفاصيل عملية التوقيف تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبيّن الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم.

وفي المؤتمر الصحفي الخميس، رفضت السلطات سرد الوقائع بشكل دقيق، بناء على المشاهد.



لكن مدير مكتب التحقيق في تينيسي ديفيد راوش اعتبر أن ما حصل "غير مقبول" و"إجرامي" و"ما كان يجب أن يحدث"، معربًا عن "صدمته" و"اشمئزازه" لما رآه. وأضاف "بكلمة واحدة، إنه أمر مروّع للغاية".

ورحّب محامو عائلة الضحية وبينهم بن كرامب الذي كان وكيل عائلة الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قُتل أثناء توقيفه أيضًا عام 2020، بتوجيه التهم إلى الشرطيين. وقال المحامون إن هذا الخبر "يعطينا الأمل في وقت نواصل المطالبة بالعدالة لتاير".

وأحدثت القضية ضجة في بلد لا يزال متأثرًا بمقتل جورج فلويد في مايو 2020 وما أحدثته هذه المأساة من تظاهرات لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهمّ) ضد العنصرية وعنف الشرطة.