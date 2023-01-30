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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف غاضب من أحمد فتوح تجاه مرتضى منصور.. صورة

فتوح
فتوح

أبدى أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، عن غضبه من مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر أحمد فتوح صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة من تصريحات مرتضى منصور عنه، معلقا بإيموجي غاضب، ليثير التساؤلات من جماهير نادي الزمالك.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي، على شاشة قناة الزمالك، أن نتائج العينات الخاصة بالثنائي فتوح وعبدالله جمعة، وصلت اليوم الأحد من معامل تحليل المنشطات في مدينة برشلونة الأسبانية، وجاءت النتيجة سلبية لكلا اللاعبين.

وقدم مرتضى منصور التهنئة للثنائي أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد تأكد براءتهما من تهمة تعاطي المنشطات أو المخدرات.

ويشار إلى أن أسباب استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مواجهة فيوتشر بالدوري العامجاء بقرار من رئيس نادي الزمالك، وهناك أزمة كبرى بين الطرفين، رغم حاجة الفريق إلى خدماته.

حيث أن الأزمة لم تنته منذ تصريحات رئيس الزمالك ضد اللاعب وعبدالله جمعة ثنائي الفريق، وبالتالي اللاعب غادر ملعب المباراة.

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