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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يوجه رسالة لأهل الرياض .. شاهد

حماقي
حماقي

حرص الفنان محمد حماقي، على توجيه الشكر لجمهور الرياض بعد احيائه حفلا غنائيا ناجح هناك.

ونشر حماقي صور من الحفل من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: “اتبسط جدا بوجودي معاكم امبارح .. شكرا اهل الرياض وأشوفكم تاني قريب”.

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ونشرت صفحة موسم الدرعية على انستجرام عدة صور للفنان محمد حماقي في الحفل بتعليق: "أجواء موسيقية عاشها الجمهور مع الفنان محمد حماقي في الدرعية إي بري".

ويواصل حماقي بحفل "الدرعية" تربعه وسيطرته على رأس عدد من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر والتي شهدت نجاحات وحضورًا جماهيريًا غير مسبوق.

وكالعادة أشعل حماقي حفلاته بعدد كبير من  أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة  .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا".

وتصدر حماقي مؤشرات اليحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.

نجاحات حماقي يقف وراءها مجهود متواصل من مواكبته  للتطور الموسيقى ودقة اختيارته للمنصات الأكثر جماهيرية عالميا بالإضافة إلى جيش من إدارة الأعمال بقيادة المنتج حمدى بدر الذي يسخر كل طاقاته للحفاظ على المكانة التي يستحقها حماقي عربيا وعالميا.

 

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