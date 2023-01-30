عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لتعيين بوريس جونسون رئيساً لحزب المحافظين

جونسون
جونسون

استقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون من منصبه في يوليو من العام الماضي، مما وضع نهاية قاسية لرئاسة الوزراء التي استمرت ولايته قرابة ثلاث سنوات، لكنه الآن يتمتع "بجميع السمات الصحيحة" ليحل محل نديم الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين بعد أن أقاله رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بعد أيام من الجدل حول شؤونه الضريبية، بحسب صحيفة بريطانية. 


وألقى جاكوب ريس-موج، النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، دعمه خلف جونسون، قائلا إنه "شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي حكومة،" بحسب صحيفة "اكسبريس".


وقال ريس-موج: "أعتقد أنه كان من الخطأ إقالة بوريس جونسون، الذي كان زعيما ممتازا لحزب المحافظين، وهو أكبر شخصية في الحياة السياسية البريطانية، حتى خارج المنصب."


وأضاف: "يتمتع (جونسون) بشعبية غير عادية، فالناس يوقفون سياراتهم للخروج والتحدث معه وإيقاف سياراتهم وما إلى ذلك، وهو ما لا يفعلونه عمومًا للسياسيين."


وحول المنصب، قال ريس-موج: "أعتقد أنه من الصعب للغاية إعادة بوريس جونسون إلى دور ثانوي لأنه شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي وزارة. لكن لديه كل السمات الصحيحة لرئيس الحزب."


واختتم تصريحاته قائلاً: "إنه يتمتع بشخصية كاريزمية. أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيدًا جدًا لرئاسة الحزب."


وكان قد تم إقالة الزهاوي يوم الأحد من قبل سوناك بسبب "انتهاك خطير" للقانون الوزاري.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نديم الزهاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

قرار جديد من الفيفا لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

رئيس وفاق سطيف يتقدم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد مرتضى منصور| خاص

مليون يورو.. فيريرا يلجأ لـ فيفا للحصول على مستحقاته لدى الزمالك

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

ملايين خلف الحائط.. مفاجأة صادمة ونهاية تعيسة لعامل بناء بهذه الدولة

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

كارثة..ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير

كواليس جديدة في ملف محمود كهربا والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

توقفي عنها .. 5 أخطاء فادحة عند غسل الأطعمة تقع فيها جميع النساء

تحذير من تناول الزنجبيل في هذه الحالة.. أخطرها رقم 5

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ